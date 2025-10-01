W jaki sposób AI generuje obrazy i wideo?
Bardzo szczegółowe omówienie procesu tworzenia obrazów i filmów przez AI "od środka".stigmatic
Komentarze (22)
LLM to maszynka do predykcji "co będzie następne" (w tekście, obrazku, muzyce, całej rzeczywistości..)
Mózg to maszynka do predykcji "co będzie następne" (w tekście, obrazku, muzyce, całej rzeczywistości..)
Obie rzeczy są formą inteligencji, jeszcze nie identyczną, ale co do zasady bardzo podobną (to nie przypadek - LLMy i konkurencyjne do LLMów komputerowe AI są przecież oparte na symulowaniu działania neuronów ludzkiego mózgu). LLMy już wyprzedziły mózgi w wielu