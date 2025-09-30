Koniec wątku policjantów w sprawie Sebastiana Majtczaka
Niemal pewny jest koniec wątku policjantów w sprawie Sebastiana Majtczaka. Wątek ten dotyczy zachowania funkcjonariuszy zaraz po głośnym wypadku z jego udziałem niezatrzymany po tragedii Majtczak wyjechał do Dubaju1982mk
- #
- #
- 16
- Odpowiedz
Komentarze (16)
najlepsze
1 - Jaka jest historia połączeń uczestników (pasażerów) wypadku od momentu wypadku.
2 - Jakie wykonano połączenia?
3 - Do kogo?
4 - Kto je wykonywał?
Plecy tam były z obu stron dlatego sprawa się toczy jak krew z nosa od lat.
ale to, że osoby nieznajdujące się w rozbitym bmw być może miały powiązania rodzinne z sebastianem i być może były osobami mocno ulokowanymi w wymiarze sprawiedliwości nie wzbudziło wątpliwości
Chyba tam pracują konkretni ludzie. Powinni być znani z imienia i nazwiska.
PS
Teraz już wiadomo, dlaczego Majtczak wyczyścił telefon.