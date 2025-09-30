No chyba nie spodziewaliście się że odpowiedzialne za to osoby wskazane z imienia i nazwiska poniosą adekwatną, lub nawet jakąkolwiek minimalną karę ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) skoro przeszedł taki myk jak ekspresowe uniewinnienie ewidentnego sprawcy śmiertelnego wypadku, obecnego na miejscu, to odpowiedzialne za to osoby mają szerokie plecy na tyle żeby nie ponieść konsekwencji w ewentualnej wpadce takiej jak ta. Pomyślcie sobie ile jeszcze podobnych akcji dzieje się Pokaż całość