Koleżanki w ZUS truły współpracownicę? Skandal w Lublinie
Byłe już pracownice miały opracować plan pozbycia się nielubianej koleżanki. Według relacji kobieta przez dłuższy czas skarżyła się na silne bóle głowy, które ustępowały w weekendy i podczas urlopów. Nabrała podejrzeń, że jest podtruwana i zgłosiła sprawę przełożonym oraz prokuraturze.tiritto
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 36
- Odpowiedz
Komentarze (36)
najlepsze
#pdk
@TurboKeleth: I są na to dowody w literaturze - zarówno naukowej jak i pięknej ( ͡° ͜ʖ ͡°) Trucizna to b--ń kobiet.
@Dr_Manhattan: Bo jest idealną egzemplifikacją agresji kobiety - sto procent pasywna i najlepiej gdy działa po cichu.
tak sluchajac rozowego, kolezanek itp zawsze mnie w-----a jak one moga sobie same robic takie szambo w pracy a potem jeszcze zgrywac ofiary. I po