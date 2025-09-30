Schrony w Polsce będą obowiązkowe. Szykuje się chaos
Od 2026 r. schrony mają być obowiązkową częścią nowych budynków wielorodzinnych. Przed chaosem związanym z wdrożeniem przepisów o MDS-ach ostrzegał Michał Leszczyński z PZFD.PropertyNews
Komentarze (88)
najlepsze
Przed uderzeniem atomowym i tak nic nie uchroni, bo musiałbyś zoranizować w środku jakieś kosmiczne instalacje związane z filtracją powietrza, zapasy żywności itd. ważne, żeby miał gdzie zejść na wypadek uderzenia jakiegoś drona albo zwykłej rakiety.
@kwanty: dokładnie, to świetny pomysł zobacz sobie na YT o schronach/parkingach w Helsinkach, są dziesiątki filmów
@DuchZoliborza: ty im kurna nie podpowiadaj!
@Lomar15: Dla mniej zamożnych to okopy albo dziura obok domu( ͡° ͜ʖ ͡°)
- Mieszkanie 700 000 zł
- miejsce parkingowe 100 000 zł
- komórka lokatorska 20 000 zł
- miejsce w schronie 100 000 zł albo wypad na ulicę
@mco111: Widocznie geszefty są tylko w twojej głowie.
@editores: Dlatego prowadzę prosperujący biznes :)
Nie, nie jest dobrze wyparować.
@pilprzem: Dlatego właśnie Polska jest krajem sezonowym. Tutaj nie da się nic zrobić, bo zawsze jesteś wyśmiewany, poniżany, pomawiany.