Polski Związek Firm Deweloperskich alarmuje i lobbuje przeciwko przepisom na temat obowiązku budowy schronów w domach wielorodzinnych? Stare, znalem. Najlepiej, żeby blok to mogla być zwykła kostka jak kostka masła. Bez garaży, bez piwnic, bez rowerowni, bez balkonów. A najlepiej bez okien - taniej wyjdzie powiesić jakiś panel LCD, w którym każdy sobie puści co chce - widok na park, góry, czy jezioro.