Więc chcecie mi powiedzieć, że kompletnie normalnym jest spłacanie odsetek od kredytów sąsiedniego państwa, fundowanie im starlinków i utrzymywanie ich obywateli i wszystko to przy rekordowym deficycie?



Nikomu się jeszcze lampka nie zapaliła? Przez ostatnie 3 lata masturbowaliście się do "ubijanych kacapów" i pisaliście, że są to "dobrze wydane pieniądze".



Teraz rząd wystawia wam rachunek, bo przecież nie myślieliście, że politycy pokryją tą dziurę z własnych pieniędzy? Będziecie płacić wy, wasze dzieci i Pokaż całość