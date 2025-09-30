Zderzenie ze ścianą czy nowa rzeczywistość? W '29 r. dług wyniesie nawet 75,3%
Dobranoc. Cześć. Giniemy. 100% będzie dobrze? Otóż nie tym razem. Polska nie powinna naśladować bogatych krajów zachodnich, bo nie jest bogatym krajem zachodnim. 2050? 2060? Sznur i wojny domowe dzieciatych z niedzieciatymi.Krzewiciel_prawdy
- #
- #
- #
- #
- 42
- Odpowiedz
Komentarze (42)
najlepsze
Ludzi nie nauczysz myślenia - Polska to jest państwo teoretyczne, sezonowe. I przez historię zostanie zgładzone.
Art. 216.
...
Nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto. Sposób obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto oraz państwowego długu publicznego określa ustawa.
@duckmysick69: I co ten CPK ma niby zmienić? Serio pytam, bo skoro zadłużamy się na potęgę to ja bym wolał drugą elektrownie atomową niż wylewać beton na łące pod Baranowem i się modlić by ktoś z niego latał.
Nikomu się jeszcze lampka nie zapaliła? Przez ostatnie 3 lata masturbowaliście się do "ubijanych kacapów" i pisaliście, że są to "dobrze wydane pieniądze".
Teraz rząd wystawia wam rachunek, bo przecież nie myślieliście, że politycy pokryją tą dziurę z własnych pieniędzy? Będziecie płacić wy, wasze dzieci i