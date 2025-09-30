Co tam dług jak przecież zaraz wojna będzie. To w sumie nie wiem czego mamy się już bać, rosnącego zadłużenia czy tego, że już za chwilę nas Rosja zaatakuje? Ogólnie rządy Tuska to zawsze są tak świetne, że wszystko idzie nie tak jak powinno chociaż w końcu u władzy jest ta elita, co nie zawstydza nas w Europie.