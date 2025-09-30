Takie starsze osoby powinny mieć jakiś lokalizator przy sobie. Ostatnio poszłam na grzyby z wujkiem. Wujek niedawno przeszedł zawał. W lesie zgubił mi się, a co lepsze nie wziął telefonu. Kurde miałam takiego stresa, że zamiast za grzybami - biegałam za nim! Ps. Wujek nie jest jakoś stary nawet, 60+, ale przez te kłopoty zdrowotne bardzo mnie wystraszył.