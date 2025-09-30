Kobieta odnaleziona przy pomocy drona
Kobietę odnaleziono dronem i ewakuowano przy użyciu pojazdu SHERPxantos
- #
- #
- #
- 25
- Odpowiedz
Kobietę odnaleziono dronem i ewakuowano przy użyciu pojazdu SHERPxantos
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (25)
najlepsze
Ktoś całkiem sprawną babę w krzaki wyrzucił.
Kobieta odnaleziona przy pomocy drona ‼️
Dziś, 29.09.2025 r., od godziny 3:46, na prośbę Komenda Powiatowa Policji w Ełku nasza grupa brała udział w poszukiwaniach zaginionej kobiety na terenie powiatu ełckiego.
Około godziny 17:00 pilot drona Mazurskiej Grupy Poszukiwawczo–Ratowniczej zlokalizował zaginioną na podmokłym terenie. Wychłodzoną kobietę ewakuowano przy użyciu pojazdu SHERP KP PSP w Ełku i przekazano pod opiekę Zespołu Ratownictwa Medycznego.
🙏 Dziękujemy wszystkim służbom i osobom zaangażowanym w działania!
💡 Przypominamy,
DJI Matrice 30T termowizyjna + RGB, stosunkowo mobilny; dostępny w polskich ofertach za ~42-45 tys. zł
DJI Matrice 3TD solidny dron klasy profesjonalnej
Drony wcale nie muszą być drogie do takich zadań.
EDIT: DJI Mavic 2 Enterprise Advanced - zaczyna się od 18 000 zł, a razem z DJI Care 27 000 zł.