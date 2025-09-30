Polska kupuje, Korea rezygnuje! O co chodzi z tymi Apaczami?
Południowa Korea mówi dość drogim śmigłowcom bojowym stawiając na tańsze i bardziej nowoczesne rozwiązania bezzałogowe.Kaser
Komentarze (78)
najlepsze
1) AH-64 to głównie maszyna przeciwpancerna. Tymczasem rosyjskie agony pancerne już nie istnieją i nigdy istnieć już nie będą, bo raz, że Rosji nie stać na
@VanGogh: po co się mam pytać skoro ty aż przebierasz nogami, by nam to wyjasnić?
W Europie jako takie śmigłowce szturmowe produkuje airbus...który od dekady nie potrafi zrealizować zamówienia na tygrysy dla Francji i Niemiec. Jest jeszcze włoska Mangusta...której nikt nie używa i zdolności produkcyjne są żadne.
Czołgi to kolejna sprawa. Niemcy zawalili swoje fabryki zamówieniami na fefdziesiąt lat do przodu i nawet jak cię stać
No jak to? Wykopki wiedzą co się przydaje w wojsku, a co nie i nie wiedzą, że kontrakty zbrojeniowe opłaca się w ratach systematycznie względem odbioru każdego egzemplarza?
To w takim razie tłumaczę. Płacisz zaliczkę i z tej zaliczki mają ci wyprodukować pierwszą partię która trafia do kraju po czym jest oblatywana przez wojsko i są sprawdzane ewentualne mankamenty. Jak jest w porządku to inspektorat uzbrojenia daje do sztabu generalnego