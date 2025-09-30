Tu nawet nie chodzi o efektywność bojową AH-64 na współczesnym polu bitwy i uważam za błąd skupianie się na tym aspekcie. Problemem jest to, że wydajmy 40 mld zł na jeden system, niemal w całości produkowany za granicą, który tak naprawdę nie jest naszym priorytetem. Dlaczego?

1) AH-64 to głównie maszyna przeciwpancerna. Tymczasem rosyjskie agony pancerne już nie istnieją i nigdy istnieć już nie będą, bo raz, że Rosji nie stać na Pokaż całość