76-latek zignorował sygnały na przejeździe kolejowym. Zginął na miejscu
76-letni rowerzysta, pomimo opuszczonych półrogatek oraz działającej sygnalizacji świetlnej, wjechał na torowisko, gdzie został potrącony przez nadjeżdżający pociąg osobowy. Mężczyzna zginął na miejscu.o__0
@JWP1: mam znajomego maszynistę. Mówi, że te pierwsze 10 trupów się pamięta, a potem to już się człowiek przyzwyczaja
kto wymyślił przepis że rower na torach nie ma pierwszeństwa - to powinno być zmienione natychmiast.
teraz super komisje ds. wypadków na torach będą czołgać maszynistę ile sekund przed przejazdem zatrąbił ile miał km/h dokładnie itd...
chłop najbliższy rok będzie musiał wracać do tej traumatycznej sytuacji bo ktoś nie miał czasu pomyśleć.