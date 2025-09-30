ja tu widzę że miał rowerzysta pierwszeństwo a nawet gdy nie miał to wina maszynisty bo mógł zahamować jak ciężarówka.



kto wymyślił przepis że rower na torach nie ma pierwszeństwa - to powinno być zmienione natychmiast.



teraz super komisje ds. wypadków na torach będą czołgać maszynistę ile sekund przed przejazdem zatrąbił ile miał km/h dokładnie itd...



chłop najbliższy rok będzie musiał wracać do tej traumatycznej sytuacji bo ktoś nie miał czasu pomyśleć.