Wiadomo że w 2029, bo jeszcze coś mogłoby pójść nie tak (przy takich specjalistach na 100%).

Przed wyborami już lepiej niczego nie ruszać, bo poparcie takie wiszące na włosku, coraz więcej ludzi wqrwionych, po grzyba jeszcze jeden problem sobie brać na głowę? Dopóki nie ma żadnej pandemii, to ludzie sobie po prostu cicho umierają, zdrowi o tym nie wiedzą, więc nie ma zadymy, a co jakiś czas się wrzuci jakiś temat zastępczy Pokaż całość