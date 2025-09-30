Połowa danych na stronie NFZ o wolnych terminach jest nieaktualna.
Z cenami mieszkań udało sie szybko, jednak terminy do lekarzy to metafizyka. Będą poprawione ale dopiero w 2029r.pomaranczowyogorek
Komentarze (18)
najlepsze
@NieMuszeWszystkichLubic: Niech jeszcze będzie wygodny system odwoływania.
Przed wyborami już lepiej niczego nie ruszać, bo poparcie takie wiszące na włosku, coraz więcej ludzi wqrwionych, po grzyba jeszcze jeden problem sobie brać na głowę? Dopóki nie ma żadnej pandemii, to ludzie sobie po prostu cicho umierają, zdrowi o tym nie wiedzą, więc nie ma zadymy, a co jakiś czas się wrzuci jakiś temat zastępczy
@Pawel993: a nie mieli już prezydenta i parlamentu? ( ͡º ͜ʖ͡º)
I nagle da się mnie przyjąć w tym samym dniu
Połowa z klinik do których dzwoniłem twierdziła że pierw trzeba się umówić na wizytę do chirurga który stwierdzi że na pewno trzeba usunąć, a dopiero później na rwanie, a jako że drugi zapis już nie podlega pod krwiodawce możesz czekać i 2 lata
2 połowa klinik słysząc termin dla krwiodawcy po