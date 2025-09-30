To jest absurd z tymi tekstyliami. Wystarczyłoby dołożyć na nie kubeł, albo zabierać raz na jakiś czas w określone dni tak jak gabaryty, albo chociaż poprosić, żeby ludzie wrzucali je do zmieszanych spakowane w jeden worek itd., no cokolwiek, ale po co, lepiej tworzyć martwe prawo i liczyć, ze ludzie będą z parą gaci przez pół miasta jechać do PSZOK i to jeszcze w godzinach swojej pracy, bo oczywiście jak wszystko w Pokaż całość