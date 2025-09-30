Ministerstwo kapituluje. Koniec z wożeniem brudnych szmatek przez całe miasto
Po sześciu miesiącach masowych protestów Ministerstwo Klimatu i Środowiska oficjalnie przyznało się do błędu. AbsurdalneKekistaniRefugee
- #
- #
- 103
- Odpowiedz
Po sześciu miesiącach masowych protestów Ministerstwo Klimatu i Środowiska oficjalnie przyznało się do błędu. AbsurdalneKekistaniRefugee
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (103)
najlepsze
Wszystko grzecznie będziecie robić jak kapitan państwo nakaże?
Kowalski może wyrzucić jedną ściereczkę i nic się nie stanie, ale zakład samochodowy Kowalskiego produkuje tych szmat x kg i tak, będzie latał na pszok, zeby nie dać się złapać jak rozrzuca szmaty po osiedlowych śmietnikach.
To se
teraz kolejny test z systemem kaucyjnym (ʘ‿ʘ)
Dwa kosze jeden na materiały nadające się do recyklingu i drugi na takie z którymi nic nie da się zrobić.
Zatrudnić do segregacji śmieci przestępców (ale tych nie groźnych by nie wymagali nadzoru strażników) i koszty utylizacji śmieci powinny spaść.
Plus jaka satysfakcja ze skazania jakiegoś bogatego pirata drogowego na kilkaset godzin prac społecznych polegających na pracy przy segregacji śmieci.
kiedyś: był jeden kosz, do którego wrzucałeś wszystko, podpisywałeś umowę z kim chciałeś i było taniej
dziś: jesteś śmieciarzem w sortowni, którą sobie urządziłeś we własnej norze, za darmo sortujesz a następnie składujesz posortowane frakcje we własnej norze przez dwa tygodnie aż przyjdzie czas wywozu, masz narzuconego odgórnie operatora i wyższą cenę
teraz wchodzi system kaucyjny, więc zamiast wyrzucić butle i puszki jak dotychczas do żółtego wora, będziesz dybał
czy to to słynne miasto piętnastominutowe?