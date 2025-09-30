Pewnie większość z Was już słyszała co się u nas w Allegro odprawia, ale cały cyrk wchodzi na kolejny poziom. Łapcie Mirki damage control w wykonaniu naszego CEO....
- Zabrali mi pracę zdalną na UoP. Mam wracać do biura albo założyć firmę.
- Usłyszałem od CEO, że to przez słabe wyniki i że jestem egoistą.
- Potem się dowiedziałem, że on sam nadaje z Portugalii.
- Na GoWorku czytam, że nie tylko ja mam dość. Wychodzą absurdy, jak problemy HR-u o muzykę z YouTube.
- Po całej aferze dostaję wiadomość na Slacku. Niby przeprosiny, a tak naprawdę znowu nasza wina. Mamy im "naprawić usługi".
Video z prezesem: https://x.com/janspiewak/status/1972706181685625278?s=46&t=qv8gWMfv_L_cPAoHrpKOEQ
Więcej info o aferze: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Allegro-pod-ostrzalem-pracownikow-Koniec-pracy-zdalnej-i-biura-do-zamkniecia-9016222.html
Komentarze (139)
Pytanie czy wyniki były naprawde słabe czy raczej nie przystawały do wygórowanych oczekiwań nieskończonego wzrostu.
Z tym się mierzy wiele firm - poprawiasz wyniki i okazuje się że cele na kolejny rok rosną 10x wyżej niż trend.
Człowiek się dowiaduje że jest słaby bo "nie spełnia oczekiwań".
@adamssson: bo firma nie może sobie po prostu być i zarabiać. firma musi zarabiać coraz więcej, więcje i więcej. akcjonariusze muszą być zadowoleni, wycena musi rosnąć. p------e
Gińcie sobie po cichu.
@Kamik-wawa: zablokowali ci opcję wyboru kuriera na innego? Pokaż skrina bo nie wierzę...
Jak sytuacja sie odwroci i ludzie sie pozwalniaja albo kolejna pandemia to bedzie placz i panstwo ratuj, dej dotacje, my biedni, prace dajemy, jestesmy rodzino z pracownikami...
@jacke: hehe to zapraszam do budżetówki albo januszexa jakiegoś to zobaczysz co to jest
@jacke: no to przestań kupować? Wszyscy niby mają ochotę, a jednak dalej kupują. Z Amazona łatwo zrezygnować, bo to wielkie g---o; Allegro nas rozleniwiło w miarę dobrą wyszukiwarką, szybkimi dostawami i łatwymi zwrotami, więc rezygnacja wymusi wyrzeczenia, a to już boli ;-)
Dużo do pieca dodało też baselinker
Prezes wielki przeciwnik praca zdalna - a on przypadkiem nie zarządza z Portugalii?
@labuz: @Milegodniawszystkim W skrócie co to jest i dlaczego boli Allegro?
Problemem mogą nie być pracownicy, a podejście Allegro do zwiększania zysków kosztem przedsiębiorców, którzy tam sprzedają.
Wielu gości, którzy mieli świetne umiejętności,