Na rynku maly kryzys, ludzie nie chca sie zwalniac, firmy przyjmowac, o prace ciezej wiec i januszexy sobie pozwalaja, po co podwyzki, humanitarne warunki i atmosfera skoro mozna doic niewolnikow.



Jak sytuacja sie odwroci i ludzie sie pozwalniaja albo kolejna pandemia to bedzie placz i panstwo ratuj, dej dotacje, my biedni, prace dajemy, jestesmy rodzino z pracownikami...