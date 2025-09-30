11-latek pędził na hulajnodze drogą krajową. Takiego finału się nie spodziewał
Patrol ruchu drogowego z Prudnika (woj. opolskie) zatrzymał 11-letniego chłopca, który hulajnogą elektryczną poruszał się po drodze krajowej nr 40. W miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 90 km/h, obecność dziecka na jednośladzie stanowiła poważne zagrożenie dla niego samego oraz innych
- Odpowiedz
Komentarze (56)
najlepsze
@Mknobek1: Dla czego tak na pisałeś?
@Mknobek1: ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
@Jasiu1th: To było na krajówce?
Czyli dorośli ludzie poza miastami, w polsce powiatowej nie mogą w ogóle korzystać z tego?
bo chodników ani pasów rowerowych nie ma, a prędkość pojazdów zawsze przekracza 30 km/h.
było to legalne (korzystanie z jezdni, jak nie ma DDR) jak weszły pierwsze przepisy o hulajnogach, ale po ok. 1,5 roku zbanowali - możesz korzystać z takiej drogi jako pieszy, ale hulajką już nie xD
Tych idiotycznych limitów nie ma sposobu efektywnie sprawdzać i będzie coraz więcej tragedii. Non-stop przejeżdża obok mnie jakiś świr jadący 30km/h+ po chodniku slalomem.
To ile on tam "pędził"? 200, 300 km/h?
@staszaiwa: Tak to w Krakowie wygląda