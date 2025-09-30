Jeżeli chodzi o ten szajs (i "rowery" elektryczne) to wszystko co ma silnik powinno mieć zakaz poruszania się po chodniku i ścieżce rowerowej, wyjątek dla np. wózków dla inwalidów.



Tych idiotycznych limitów nie ma sposobu efektywnie sprawdzać i będzie coraz więcej tragedii. Non-stop przejeżdża obok mnie jakiś świr jadący 30km/h+ po chodniku slalomem.