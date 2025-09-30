Co ciekawe i jak dla mnie smutne w tym roku olano dzień chłopca u obu moich synów w szkołach ( przynajmniej nie będę im musiała dawać kasy na 8 marca :p). Ale też od 4 na 10 chłopa do których dzwoniłam z życzeniami dowiedziałam się że jestem pierwsza która im składa życzenia :( a dzwoniłam po 18…



Także wszystkiego najlepszego chłopy i wiedzcie że nie wszystkie kobiety zapomniały