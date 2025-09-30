Disney+ leci w kulki i nie pozwala usunąć konta
Disney plus po skończonej subskrybcji wymaga odnowienia nowej. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że wchodząc na stronę https://www.disneyplus.com/account przekierowuje automatycznie na https://www.disneyplus.com/pl-pl/commerce/welcome-back Czytaj użytkownik nie może ręcznie usnąć konta.brednyk
Komentarze (50)
Wcześniej można było tak robić a teraz nie wejdziesz. W tym cały ambaras
@Podstepny_Wez: Ale to nie usuwa konta, tylko wyłącza ci dostęp.
Generalnie jest tak, że kont praktycznie nigdy się nie usuwa, bo się często przez to jobią powiązania między rekordami w bazach. Przy usuwaniu konta anonimizuje się dane osobowe w sposób nieodwracalny (częściej), albo odwracalny (nieliczne portale umożliwiają ci powrót), a potem ustawia flagę "usunięte". Po takiej anonimizacji i przełączeniu flagi (np. ręcznym z poziomu bazy przez
Miałem jakieś stare konto gdzieś tam, którego chciałem się pozbyć. Oczywiście automatyczne formularze zapętlały się, a chętny do pomocy bot niestety nie miał wystarczających ku temu umiejętności. W międzyczasie pisałem maile do supportu, kolejne tickety itp itd, ale wszystko w tonie „niedziałającego formularza - ogarnijcie to”. Wszystko oczywiście ciągnęło się grubo ponad miesiąc. Ostatecznie zmieniłem podejście - nowy ticket - zgłoszenie podejrzenia naruszenia obowiązku
lol
rotfl
a nawet lmao