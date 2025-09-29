Opuszczone żurawie portowe znajdujące się pomiędzy miastem Prypeć a Czarnobylską Elektrownią Jądrową to znane miejsce. Wyładowywano nimi towary do budowy pobliskiej elektrowni jądrowej i miasta Prypeć, które przypływały statkami przez rzekę o nazwie Prypeć.

Trzy potężne konstrukcje widać w Strefie z daleka, jednak bardzo mało znany jest czwarty, częściowo zatopiony żuraw.

Dostęp do niego był niemożliwy przez lata, jednak w ostatnim czasie poziom wody w zalewie Janowskim opadł tak bardzo, że możliwym stało się wejście. Na pokładzie woda odkryła dwa chwytaki z czego jeden jest radioaktywny. Podobnie zresztą wiele elementów samego żurawia - mimo, że był przez lata zalany, to miejscowo poziom promieniowania dochodzi do 40 uSv/h a nawet 325 uSv/h (promieniowanie tła w Polsce wynosi około 0,12 uSv/h).