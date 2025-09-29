Oślepiał laserem pilotów, którzy ćwiczyli w nocy. Stanie przed sądem.
37-latek celowo oślepiał laserem pilotów, którzy odbywali nocne loty szkoleniowe. Policję zawiadomili pracownicy Lotniska Kąkolewo, które - oprócz tego, że obsługuje ruch lotniczy - pełni rolę ośrodka prac poligonowych z zakresu testowania nowych technologii w lotnictwie.Emerald84
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 43
- Odpowiedz
Komentarze (43)
najlepsze
@Shadowmoses33: Ale czemu od razu zakładasz, że ma konto na wykopie?
@Shadowmoses33: Pewno dostał kasę za taką zabawę...
Komentarz usunięty przez moderatora
Bo teoretycznie to leci taki Mig nad Polskę a tu nagle całe Podkarpacie sruuu mu laserem w kokpit i ruski traci kontrolę bo nie wie gdzie Lódź Bauty a gdzie Moskwa?!
Drona też się tak da?
@CipakKrulRzycia: Da się uszkodzić matrycę w kamerze aparacie. Nie wiem czy takim małym laserkiem tego dokonasz (raczej nie), ale np. na koncertach gdzie są używane mocniejsze, czasem ktoś po matrycy dostanie. Oczywiście cała nie ulegnie zniszczeniu, ale wypalony pasek pikseli to minimum szkód. Mówimy tu oczywiście o przypadkowym zbiegu okoliczności, ale jak byś tak specjalnie świecił takim laserem w matrycę przez dłuższy czas, to
Na szczęście światło biegnie po liniach prostych wiec i wytropić takiego delikwenta nie jest trudno, bo zawsze jakiś niewielki procent światła się rozproszy.
zaraz wygrzebie że nie ma przepisu zabraniającego świecić tym gunwem w kierowców albo coś i zacznie to robić dla wyświetleń na YT
Zatem spam ktoś tu płaci czy co?