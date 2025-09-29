Polska nie potrzebuje 10 lekarzy specjalistow zarabiajacych po 20tys, tylko polska potrzebuje zeby obecny spacjalista zamiast 200tys zarabiał 250tys. I dodatkowo wzywam Naczelna Mafie Lekarska, yyyy, eee, przejezyczenie, Naczelna Izbe Lekarska żeby natychmiast jeszcze bardziej obnizyła limity przyjeć na medycyne, by jakosc usług mogla wzrosnac jeszcze bardziej !!!