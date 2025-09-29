Dosypywanie pieniędzy nie naprawi systemu ochrony zdrowia
Jeżeli będziemy wyłącznie dosypywać pieniądze, to system ochrony zdrowia się nie poprawi mówił prof. B. Biga. Ekonomista podkreślał, że bez zmian systemowych dodatkowe miliardy mogą pogłębić kryzys. Wskazywał na potrzebę uczciwego finansowania, realnych oszczędności oraz kształcenia więcej lekarzy.tomasztomasz1234
48
Komentarze
@snup-siup: to taka półprawda. liczbę lekarzy na 1000 mieszkańców mamy w okolicy średniej unijnej z tendencją wzrostową. lekarzy jest za mało w systemie publicznym przez fatalnie zorganizowany system raz, dwa przez chroniczne niedofinansowanie systemu (u nas 5,5% PKB, np. u niemców 12% PKB).
Tu trzeba przewrócić cały ten system i zrestrukturyzować, a nie do szpitala z ogromnymi długami dołączyć mniejsze i większe z mniejszymi długami lub bez.