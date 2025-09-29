miał usłyszeć propozycję cenzurowania konserwatywnych głosów na platformie w zamian za łagodniejsze potraktowanie przez wymiar sprawiedliwości.

Ja bym się zgodził, ale za zawiasy, a jakbym je otrzymał to bym po wyjeździe z tego durnowatego kraju - jechał z Lewicą na Telegramie, że aż miło by było patrzeć;)