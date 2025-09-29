Francja chciała cenzury prawicy w zamian za łagodniejszy proces twórcy Telegrama
Pavel Durov, twórca komunikatora Telegram, ujawnił, że w trakcie jego postępowania sądowego we Francji miał usłyszeć propozycję cenzurowania konserwatywnych głosów na platformie w zamian za łagodniejsze potraktowanie przez wymiar sprawiedliwości. Według jego relacji, francuskie służby wywiadowcze...jestemjakijestem1212
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 42
- Odpowiedz
Komentarze (42)
najlepsze
Ja bym się zgodził, ale za zawiasy, a jakbym je otrzymał to bym po wyjeździe z tego durnowatego kraju - jechał z Lewicą na Telegramie, że aż miło by było patrzeć;)
Jak masz prokuratorskie zarzuty to możesz się oszukiwać że masz prawo do zgody lub niezgody i do trollskich bajek o złej lewicy :D
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Warto zobaczyć materiał Mateusza Chroboka o telegramie
( ͡º ͜ʖ͡º)
trzeba byc naiwnym zeby brac jakiekolwiek jego slowa na powaznie
taka to demokracja na gębach lewaków