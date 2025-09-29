W Gdańsku budują pojazd do wykrywania min morskich. TUKAN prawie gotowy
Naukowcy z Politechniki Gdańskiej pracują nad nowoczesnym pojazdem podwodnym TUKAN. Ma on służyć do wykrywania i identyfikacji min morskich oraz innych niebezpiecznych obiektów. Projekt może w przyszłości trafić na wyposażenie Marynarki Wojennej RP.dr00
Czy to świadczy o tym, że wiedza inżyniera z USA odpowiada wiedzy profesora w Poslce?
Sformalizowany dostęp do grantów publicznych gdzie w USA VC to prywatny kapitał.
Poza tym w USA profesor to stanowisko, a nie żaden tytuł co jest bardziej sensowne.