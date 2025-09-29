"Zamiast jedzenia, chciała pieniędzy. 25-latka wpadła w furię!"
"Sąd w Szczytnie (woj. warmińsko-mazurskie) aresztował na dwa miesiące 25-latkę. Młoda uderzyła pracownicę socjalną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zniszczyła jej okulary i stojącą w urzędzie drukarkę. Kierownictwo MOPS w Szczytnie zastanawia się nad wzmocnieniem bezpieczeństwa pracowników."paramedix
Komentarze (20)
najlepsze
@ZyjeWPanswieZGowna: nie kupi też Harnasia i papierosków (╯︵╰,)
"Policja podała także, że 25-latka jest znana miejscowej policji z interwencji domowych, zakłócania porządku publicznego i kradzieży. Prowadzone jest wobec niej też postępowanie związane ze znęcaniem się nad członkami rodziny - z tego powodu musiała się wyprowadzić z domu i ma zakaz kontaktowania się oraz zakaz zbliżania do pokrzywdzonych."
Jakim prawem ktoś taki w ogóle dostaje pomoc społeczną? Nie ma na utrzymaniu rodziny, jest przemocowa, a ma 25 lat
Poszedł, za chwilę przechodził z zupą ( ͡º ͜ʖ͡º)
Znam babkę z mopsu i w zasadzie lokalnych żuli też wielu znam (część z nich jeszcze z czasów przed upadkiem). W moim regionie jedyny powód, żeby chodzili głodni to taki, że zbyt mocnego kaca mieli, żeby dojść po jedzenie. Nawet na Mirko widuje, że są tu ludzie pracujący, którzy gorzej jedzą od tej patoli bezdomnej, a jedzą za pieniądze i to zarobione.
Na podłogę i trzymać kolanem aż zacznie żałować swojej decyzji
Po wyrokach chyba też tylko jedzenie dostają z mopsu