Sejm uderza w branżę kryptowalut. Ustawa o kryptoaktywach przegłosowana
Piątkowe głosowanie w Sejmie to czarny dzień dla polskiej branży kryptowalutowej. 230 posłów właśnie zdecydowało - ustawa o kryptoaktywach przechodzi dalej! Ustawa ta może zadać śmiertelny cios rodzimym firmom działającym w sektorze kryptoaktywów.Instynkt
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 64
- Odpowiedz
Komentarze (64)
najlepsze
A z takich ostatnich wiadomości to SWIFT (ten obsługujący niemal wszystkie międzynarodowe transfery bankowe) rozpoczął już testy na blockchainie.
@emjot86: Kodeks pracy w p0lsce - 300 stron. Kodeks pracy w Niderlandach - 13 stron.
@Instynkt:
- Opowiedz cioci Ursuli jak ci zabraniam pracować nad AI.
Gdyby tych 34 co nie głosowało, a zagłosowałoby przeciw
To byłoby po równo Za i Przeciw: 230 głosów
ot takie spostrzeżenie ...
Nie mogę tych lamusów z po...
https://www.swift.com/news-events/press-releases/swift-add-blockchain-based-ledger-its-infrastructure-stack-groundbreaking-move-accelerate-and-scale-benefits-digital-finance
https://www.ft.com/content/2d7983fd-7529-4984-8d3c-73cb87e6e12c