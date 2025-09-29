Informatycy będą musieli płacić wyższe podatki! Koniec taryfy ulgowej dla branży
Ministerstwo Finansów planuje uszczelnienie systemu podatkowego. Zmiana dotknie między innymi branżę IT. Informatycy do tej pory mogli wykorzystać lukę, aby płacić niższe podatki. Resort takiemu kombinatorstwu mówi stanowcze nie.FXMAG
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 54
- Odpowiedz
Komentarze (54)
najlepsze
Państwo po prostu zaczęło zaganiać trzodę do ubojni, bo kończą się pieniądze w budżecie.
@Rudz1elec: a najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że i tak sobie będą płacić 8,5% ryczałtu używając standardowych stawek, zamiast tego
A jak ktoś chce optymalizować podatkowo biznes, to i tak to zrobi