Artykuł jest kłamliwy. Informatycy na JDG stracą możliwość rozliczania ulgi IP Box, która dawała im możliwość zapłaty 9,9% podatku od dochodu (już po pomniejszeniu o koszty). Natomiast dalej będą mogli rozliczać ryczałt od przychodów 12%. Ta stawka 17% jest przewidziana tylko dla osób świadczących usługi dla własnej spółki zoo (nie tylko informatyków).