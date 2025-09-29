Byli potentatem w swojej branży. Polski gigant Marwit wyprzedaje majątek
Po blisko 30 latach działalności polska firma z branży spożywczej wpadła w poważne tarapaty. Chodzi o producenta soków jednodniowych, firmę Marwit, która jest w trakcie upadłości. Spółka zaczęła wyprzedawać swój majątek.FXMAG
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 74
- Odpowiedz
Komentarze (74)
najlepsze
Ale polactwo woli aby kupowano za ten kredyt jachty, a soczki kupi się ukraińskie w niemieckim sklepie.
@coo84: Kiosków może i teraz trochę mało ale dokładnie tak rozwoziło się świeżą prasę.