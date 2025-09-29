Dla mnie szokiem było odkrycie systemu dystrybucji tych soków. Normalnie przed sklepem sobie stała skrzynka z kłódeczką, przyjeżdżał w nocy kurier, otwierał kłódeczkę, pakował soki i zamykał, a rano sklepikarz je wyjmował. Odbywało się to jakoś o 4 rano więc kurier jeździł po pustych drogach.