Po co kabiny akustyczne, wystarczy pozwolić uczniom zaszyć się gdzieś na uboczu korytarzy szkolnych. Kiedyś byłem w takiej szkole gdzie na siłę wpychali wszystkich uczniów podczas przerwy na ciasny hol żeby się integrowali i faktycznie wtedy był hałas.



A żaden uczeń i tak z takiej kabiny nie skorzysta nawet jeśli potrzebuje bo jak tylko tam wejdzie to rówieśnicy będą przez cały rok szkolny się z niego nabijać.