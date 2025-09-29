Kabiny akustyczne w mikołowskich podstawówkach. Innowacyjne "strefy ciszy".
Na korytarzach wszystkich miejskich podstawówek w Mikołowie pojawiły się kapsuły ciszy - niewielkie, przeszklone boksy, które tłumią hałas i pozwalają złapać oddech między lekcjami. Miasto podkreśla, że to inwestycja w dobrostan psychiczny uczniów.CKM_POLSKA
Komentarze (71)
Można było poczuć się trochę, jak w filmach wojennych, kiedy niedaleko bohatera coś wybucha i w uszach słychać jedynie pisk.
@teh_m: Aż mi się przypomniało technikum i pełnoletnie chłopy których woźna pilnowała żeby nie wychodzili ze szkoły bo kto weźmie odpowiedzialność ( ͡° ͜ʖ ͡°)
A żaden uczeń i tak z takiej kabiny nie skorzysta nawet jeśli potrzebuje bo jak tylko tam wejdzie to rówieśnicy będą przez cały rok szkolny się z niego nabijać.