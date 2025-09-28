Awantura i chaos na pokładzie samolotu do Grecji. Ryanair i Rainbow milczą
Pasażerowie czarterowego lotu z Warszawy na Zakynthos mieli rozpocząć wakacje 28 września. Zamiast tego utknęli w samolocie "Jesteśmy uwięzieni od 11 godzin!"malin90
Komentarze (44)
Rayan to jednak jest klasyczny
Dlatego nie warto korzystać z biur podróży. Płacisz za biuro podróży by mieć święty spokój, a oni i tak pakują cię do taniej linii lotniczej, jakbyś leciał na jakiegoś "citybrejka" po kosztach.
Mozna sie smiać ale takq akcja to może być cieżka trauma dla osób lękowych.
co ciekawe wizzair też jest tani a jednak jakość usług mają o niebo lepszą