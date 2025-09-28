Koniec z bezpiecznym etatem w korpo. Masowe zwolnienia
Zwolnienia grupowe w dużych miastach stają się codziennością. Wiele korporacji, które przez ostatnie dwie dekady lokowały swoje centra usług w Polsce, zaczyna się z nich wycofywać. Oficjalny powód? Zastępowanie człowieka przez sztuczną inteligencję. Prawdziwy? Taniej jest gdzie indziej.VoxClamantisInDeserto
Komentarze (102)
mhm... u ziomka w pracy właśnie zatrudnili tych 'taniej jest gdzie indziej' z zamiarem zwolnienia całej jego ekipy... problem jest tylko taki, że ci 'taniej gdzie indziej' nie potrafią przepisać frameworka na inny język, a właściwie to nic nie potrafią, więc genialny zarząd dał ekipie ziomka za zadanie przepisanie rozwiązania i po tym mogą w---------ć z roboty xD tak więc wspaniały zarząd teraz opłaca 'taniej gdzie indziej'
https://fortune.com/2025/08/18/mit-report-95-percent-generative-ai-pilots-at-companies-failing-cfo/
Póki co słyszymy przekaz od dostawców rozwiązań AI typu "AI wkrotce zastąpi wszystkich i niczego nie będzie". A drobnym drukiem jest dopisek dla inwestorów - jak tylko wpompujecie nam kolejne 100 dużych baniek.
Korporacje w ostatnim czasie jeszcze bardziej decyzyjność uzależniły od kaprysu akcjonariatu. Wiele z nich już tak naprawdę przestała być innowacyjna, a patenty kupuje na wolnym rynku, bądź przejmując start-upy i mniejsze firmy. Obecne redukcje nie mają
To pierwszy raz w historii gdy zysków nie osiąga się pomysłowością, mądrością czy ciężką pracą, a jedynie oszustwem żeby lepiej wyglądać w zeznaniu rocznym niż w rzeczywistości
@discoBambo: indigenous people teraz się mówi.