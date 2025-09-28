Prawdziwy? Taniej jest gdzie indziej

mhm... u ziomka w pracy właśnie zatrudnili tych 'taniej jest gdzie indziej' z zamiarem zwolnienia całej jego ekipy... problem jest tylko taki, że ci 'taniej gdzie indziej' nie potrafią przepisać frameworka na inny język, a właściwie to nic nie potrafią, więc genialny zarząd dał ekipie ziomka za zadanie przepisanie rozwiązania i po tym mogą w---------ć z roboty xD tak więc wspaniały zarząd teraz opłaca 'taniej gdzie indziej'