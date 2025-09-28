Miss Polski w kategorii 30+ powinna reprezentować swoją osobą szlachetną postawę, godną naśladowania - takie jest założenie wyborów Miss.
Tymczasem Pani Kamil Szostak prowadzi kanał na OnlyFans. Czy takie osoby powinny być wzorem i są adekwatnymi kandydatkami do tytułu Miss Polski 30+? Chyba tak, zdaniem Jury, skoro przepuścili ją do półfinału...
To profil IG kandydatki: https://www.instagram.com/kama.szostak/
A na profilu czytamy:
https://kamaszostak.pl/
Komentarze (85)
Ach tak, konkurs w świeceniu dupą jest bardzo szlachetny.
@grilus_afrikanus: Generalnie to nie jest absolutnie nic nowego nawet. Po pierwsze wystarczy sobie poczytać tudzież zasięgnąć wiedzy kto organizował takie konkursy kiedyś oraz zapewne w jaki sposób niektóre panie tam wygrywały przechodziły dalej ( ͡° ͜ʖ ͡°) Po drugie nie rozumiem tego oburzenia, jakby posiadanie OnlyFans lub bycie eskortką odbierało coś z aspektów wizualnych xD
@peter-panther: Popek wtedy nie narywał :)