Obsiali pola niewłaściwymi nasionami. Rolnicy szukają winnych
Grupa prawie 140 rolników z województwa świętokrzyskiego znalazła się w dramatycznej sytuacji. Z nasion, którymi obsiali swoje pola, wyrosło bowiem zupełnie coś innego, niż deklarował ich sprzedawca. Zamiast korzeniowej, mają w ziemi pietruszkę naciową, której nie wykorzystają.aldi7x
Komentarze (17)
W Polsce chyba jest jakieś rozbudowane prawo dot. nasion. pamiętam aferę tego patrio...szaleńca co planował wysadzić sejm... przy okazji przepchnięto jakieś ustawy o nasionach m.in zezwalające na GMO
@noHuman: towar jest niezgodny z umową. Do sądu po odszkodowanie.
Jedyne rozwiązanie.
W zeszłym roku zamiast pomidorów bawole serce było jakieś gunwo.
Rok wcześniej zamiast buraka cwiklowego długiego, kula. Marchew późna 2022 wyszla wczesna nie nadająca się do przechowywania etc etc.
Dobrze że panowie w garniturach europejskich podpisali umowę z
Ercosur to już nasi rodzimi rolnicy nie będą musieli się tymi wtopa i martwić bo po prostu już nie będzie lokalnych rolników w perspektywie czasu, ETA 6 lat max...
Kupuje się od pośrednika byle g---o to się ma byle g---o XD
Kupili od Moravoseed tańsze, PNOS ma też Polskie odmiany:
https://pnos.pl/pl/c/Pietruszka-korzeniowa/102