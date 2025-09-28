Pociąg zwolnił i trąbił, więc myślałam że mnie przepuszcza

͡

°

͜

ʖ

͡

°

Typowa piesza. Jakim cudem ona jeszcze nie zginęła na przejściu to ja nie wiem. (To też pokazuje jak debilny jest pomysł z "przednim światłem stopu", które niby ma umożliwić pieszemu intencje kierowcy. Nikt chyba nie pomyślał że (pewnie) większość odruchowo hamuje/zwalnia przed pasami i robi to nawet nie widząc pieszego