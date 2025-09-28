"Pociąg zwolnił i trąbił, więc myślałam że mnie przepuszcza". Wypadek na torach.
W czwartek rano Szynobus Kolei Wielkopolskich relacji Poznań Wolsztyn zderzył się z samochodem osobowym na przejeździe w miejscowości Szreniawa. Za kierownicą audi siedziała kobieta., o własnych siłach wyszła ona z auta. Była zszokowana. "Myślałam że maszynista mnie przepuszcza, to wjechałam" dodałaPokojowa
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 65
- Odpowiedz
Komentarze (65)
najlepsze
Jakiś czas temu była identyczna sytuacja, kobieta wjechała, bo myślała, że skoro pociąg miga światłami to ją wpuszcza.
@UmCykCyk:
A gdyby z bombelgiem, to ma nawet obowiązek!
@fremmm: umieją, tylko nie podnoszą go, bo wtedy nogami do pedałów by nie dosięgały i wsiadając musiały by najpierw stawać na progu żeby na siedzenie wejść.
XD nauczy się żeby więcej tego nie robić, stanowczo jej nie wychodzi
@noHuman: ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Typowa piesza. Jakim cudem ona jeszcze nie zginęła na przejściu to ja nie wiem. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
To też pokazuje jak debilny jest pomysł z "przednim światłem stopu", które niby ma umożliwić pieszemu intencje kierowcy. Nikt chyba nie pomyślał że (pewnie) większość odruchowo hamuje/zwalnia przed pasami i robi to nawet nie widząc pieszego
https://motoryzacja.interia.pl/wiadomosci/news-przednie-swiatlo-stop-bedzie-zielone-i-obowiazkowe,nId,7146228
Tak że nie wiem, jakiś winkiel z krzakami, duża prędkość, brak sygnału. Inaczej to trzeba być zwykłym debilem. ¯\(ツ)/¯
Z wjechaniem to raz dojeżdżałem do niestrzeżonego przejazdu,
@Kantor_wymiany_mysli_i_wrazen: Kiedyś na pewno część tak zdawała.