Zwyzywali dyrektora na drzwiach szkolnej toalety i traz nie mają drzwi.
Dyrektor LO nr XII we Wrocławiu pozamykał toalety dla chłopców. Zagroził, że powyjmuje drzwi z toalet, że zabierze im prywatność. Ma nie być wycieczek szkolnych i zakaz wychodzenia ze szkoły, jeśli nie przyzna się ten, kto napisał wulgarny tekst w jednej z toalet.Kowal13
- #
- #
- #
- #
- #
- 84
- Odpowiedz
Komentarze (84)
najlepsze
Odpowiedzialność zbiorowa - karanie grupy ludzi za jednego imbecyla (lub imbecylkę) to typowe zachowanie belfrów z poprzedniej epoki.
@jarek-grubby: i z zakazem wykonywania tego zawodu.
- żadnych wyjazdów na międzyszkolne zawody sportowe
- żadnego uczestnictwa w konkursach
- żadnego uczestnictwa w olimpiadach przedmiotowych
"Uważamy sranie i szczanie przy otwartych drzwiach za obleśne - i nie będziemy promować swoimi nazwiskami szkoły, która nas do tego zmusza".
Piękna historia, wnukom będziesz ją opowiadał?
Kiedyś w moim liceum ktoś na drzwiach kibla zrobił duży napis: The Doors
Wkrótce po tym dyrekcja zrobiła remont toalety. Z drzwi wejściowych usunięto wszystkie napisy... Za wyjątkiem tego.
Przez wszystkie lata kiedy tam się uczylem nikt nie ważył się tknąć tego napisu.
Ciekawe czy po tylu latach dalej tam jest... ¯\(ツ)/¯
Ja mam naprawde odwrotna historie:
U mnie w szkole najpierw nie bylo ani drzwi ani napisu. Potem wstawili drzwi gdy budowali lazienke a dopiero na koncu zostaly popisane.