A ja mam historię odwrotną.

Kiedyś w moim liceum ktoś na drzwiach kibla zrobił duży napis: The Doors

Wkrótce po tym dyrekcja zrobiła remont toalety. Z drzwi wejściowych usunięto wszystkie napisy... Za wyjątkiem tego.

Przez wszystkie lata kiedy tam się uczylem nikt nie ważył się tknąć tego napisu.

Ciekawe czy po tylu latach dalej tam jest... ¯\(ツ)/¯