Niemcy wstrzymują produkcję aut elektrycznych. Staną fabryki Volkswagena
Stało się. Jesień oznacza przestoje w niemieckich fabrykach motoryzacyjnych. Największy europejski producent samochodów wstrzymuje czasowo produkcję wybranych modeli. Większość z nich to wersje elektryczne. Skąd taka decyzja? Okazuje się, że jest kilka powodów.spere
Komentarze (110)
najlepsze
To nie są dobre wiadomości
@tenloginnieistnieje: Nie tak trudno. Wystarczy oznajmic, ze za pare miesiecy wiekszosc twoich oszczednosci trac waznosc i zniknie z cyfrowego portfela
Wciąż jednak wolę to od niektórych wynalazków i odkrywania koła od nowa. Drzwi otwierające się do środka, zegary pod tylną kanapą, lusterka z kryptonitu i jedna wycieraczka na cały samochód to nie są rzeczy, których poszukuję w narzędziu do przemieszczania się. Młotek też ma
Eurokomisarzom już dawno pociąg z peronem odjechał.
https://www.bankier.pl/wiadomosc/KE-dokreca-srube-na-90-Proponouje-nowy-cel-klimatyczny-do-2040-roku-8972698.html
119,888RMB to PLN 61159,66
@eppo: a jak się miało udać, kiedy równolegle majstrowali przy cenach energii elektrycznej, i ogólnie całej energetyce?
Jako tako udało się jedynie w Norwegii, ale oni mają i ropy,i prądu od zaebania ¯\(ツ)/¯
niech spróbują - w PL ciągle się udaje