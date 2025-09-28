Ostatnie 10 lat to równoległa produkcja aut elektrycznych i spalinowych. To nie może trwać wiecznie. To tak jakby tymczasowo powstało drugie tyle fabryk, które produkują niby to samo ale inaczej. Ogromne nakłady inżynieryjne aby opracować technologię a potem to wyprodukować i zmontować w równoległych fabrykach. Nie udało się przełączyć wajchy na elektryki i teraz się użerają z obiema technologiami równolegle. Kiedyś to się musi jakoś zakończyć.