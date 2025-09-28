Bardzo podoba mi się to, że nasza drużyna zdobywa brązowy medal, a każdy marudzi, łącznie z samymi zawodnikami. Celem jest bowiem nie wyjście z grupy, mecz o honor, tylko mistrzostwo świata. Przegrali tylko jeden mecz, stracili naprawdę niewiele setów w trakcie całych mistrzostw, a wszyscy szukają przyczyn porażki i co można poprawić. Tak to powinno wyglądać i tak wygląda.