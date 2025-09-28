Polska wygrywa brąz na siatkarskich Mistrzostwach Świata!
Polscy siatkarze sięgnęli po brązowy medal na Mistrzostwach Świata 2025, pokonując Czechy po emocjonującym meczu.digital-nexus
Przegraliśmy jeden mecz - tracąc dwóch podstawowych graczy przed meczem z Włochami (Kurek + Fornal)
A cały sezon zaczęliśmy z kontuzjami + stratami na najważniejszych pozycjach - Śliwka, Janusz, Zatorski, Bieniek
Jak dla mnie sezon z gatunku - jak to się udało ;)
dla mnie jesteście najlepsi.
Teraz dobrać do drużyny młodych zawodników i cisnąć na kolejne mistrzostwa, olimpiadę ( ͡° ͜ʖ ͡°)
