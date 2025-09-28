"Od ośmiu lat nie mam klucza do własnego domu". Dla wielu mężczyzn to wstyd. Zno
Na Onecie o przemocy wobec mężczyzn?Althar
- #
- #
- #
- #
- 37
- Odpowiedz
Na Onecie o przemocy wobec mężczyzn?Althar
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (37)
najlepsze
Krokodyle łzy.
Nie, inni najbardziej propagują postępactwo.
Jest tylko jedno wytłumaczenie. Szef Onetu/Ringier Axel Springer musiał sam paść ofiarą przemocy ze strony żony. Lewakom tylko wtedy się otwierają oczy, kiedy doznają bólu na własnej skórze (choć nie zawsze).