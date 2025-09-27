Mieszkańcy stolicy w szoku
Wybite szyby, wyrwane ramki do tablic rejestracyjnych, ławka rzucona na maskę. W nocy na warszawskich Stegnach zdemolowastarnak
@autogas-africa:
Nikt nie dał rady nagrać incydentu?
Gdyby za uszkodzenie mienia nie pozywali potem za obicie ryja, to by takie odpadki nie kozaczyły. Zresztą pewno maćki z moderacji zdejmą mi komentarz, bo nazwałem śmiecia śmieciem.
@Duzy_Kotlet: idź do salonu, przejedź się a nie pytasz januszy co jeżdżą wytłuczonymi gównami z 400k przelotu.