108 tys. zł miesięcznie dla lekarza. "To zaczyna przypominać mafię"
wyborcza: 108 tys. zł miesięcznie dla lekarza za pracę na SOR. "To zaczyna przypominać działania mafijne"najmocniejszy
Komentarze (96)
Potem czytam, że nie chcą zwiększyć miejsc na uczelni (bez żadnego sensownego powodu, bo chodzi o hajs) i płacz, że chcą więcej moich (i twoich i naszych) pieniędzy. No cóż... cóż mam sobie myśleć? :)
@dr_Batman: Jeszcze wam mało darmozjady?
Dobrze wiesz że to są OFICJALNIE zarobki. Dalej jest już wystawianie faktur, o tym już nie powiesz.
@jegertilbake: Bo nimi są, ziom. Polscy lekarze zarabiają absurdalnie dużo biorąc pod uwagę to, co oferują. Nie ma drugiej takiej profesji, w której największy głąb ma takie zarobki i tak bezpieczną pozycję zawodową.
Oczywiście tu można pomyśleć odwrotnie: co jeśli to nie lekarze zarabiają bardzo dużo dzięki związkom zawodowym, ale wszyscy inni zarabiają mało przez ich brak? (
Jedno ogłoszenie i jest wałkowane przez trolle i najwyraźniej artykuły na zamówienie.
Nie byłby to pierwszy raz ze dyrektor szpitala wrzuca fałszywe ogłoszenie żeby robić aferę, a potem się okazuje że swoim pracownikom płaci kilka razy mniej. A jak się ktoś zgłosi to nagle
Oni tam absolutnie nie chca nikogo na umowe o prace - chca lekarza przedsiebiorcy. No i sie zaczyna cala historia
– Czy to prawda, że w Moskwie, na Placu Czerwonym, rozdają samochody?
Radio Erewań odpowiada:
– Tak, to prawda, ale nie w Moskwie, tylko
Jak nie chcą by być w systemie publicznym to wypad do prywatnego ale wara od swiadczenia usług publicznych.
Dlatego co chwile afera jest
moim zdaniem powinni otworzyć rynek medyczny robić specjalistyczne szkolenia ludzi, pewnie większość przeciętnych ludzi z uśmiechem i 100x lepiej by wykonywali ich pracę za 1/10 niższą stawkę.
To co oni "potrafią" to dzisiaj nie jest nic