W Europie nie ma finansowania innowacji. Granty i dofinansowania idą na jachty. Kiedyś z kumplami mieliśmy pomysł na biznes w oparciu o maszynowe uczenie i rozpoznawanie obrazu - wg urzędników rozdzielających dofinansowanie, nie spełnialiśmy kryterium innowacyjności. Portal o zbieraniu grzybów spełniał. W USA mają VC, który pcha w to kasę, Chiny kradną co im potrzebne.