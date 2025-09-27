Cyfrowy skansen, czyli kto zgasił światło nad Europą
Najnowsze dane o inwestycjach w technologie nie pozostawiają złudzeń Europa coraz bardziej odstaje od USA i Chin, tracąc dystans w kluczowych obszarach. Jeśli ten trend się utrzyma, grozi nam rola cyfrowego konsumenta, trwale uzależnionego od innowacji tworzonych poza naszymi granicami.VoxClamantisInDeserto
Komentarze (22)
najlepsze
No i na tym polega patologia. A tak z ciekawości, co to za "wielomilionowe projekty"?
@xpear: No i kto tu gada bzdury? Nie w ten sposób powstają innowacje. Innowacja
Lewactwo i rosyjscy agenci którzy opłacają to lewactwo.
Ale to my dominujemy we wdrażaniu technologii przyczepiania nakrętek do butelek, jeszcze wrócą wieśniaki na kolanach.
- zaawansowane technologie dotacji,
- międzynarodowy system karuzel VAT,
- opłacalny system migracji śmieci do chmury - tylko u nas można osiągnąć tak wysoki współczynnik zysku z pojedynczego zmigrowanego śmiecia.
I co? łyso?
Nie w całej Europie będzie ten skansen, bo dla UK są już robione inwestycje w AI - na co najmniej ponad 100 miliardów funtów.
Ale UE jest w dupie.