Stworzyłem aplikację do przymierzania felg na zdjęciu samochodu
Cześć. Jakiś czas temu stworzyłem aplikację internetową, gdzie wrzucacie zdjęcie auta (lub wybieracie z przykładowych) i możecie przymierzać różne wzory felg. Całość oczywiście za darmo. Zapraszam do testowania.konfiguratorfelg
Komentarze (14)
1) Żadnego z moich aut nie ma do wyboru
2) Nie mogę wybrać koloru auta, więc na nic mi sprawdzanie wizualnego dopasowania felgi
więc rozwiązanie założę-konto-tylko-dla-reklamy Mirka @konfiguratorfelg bardziej się sprawdzi w moim przypadku
Przy okazji, panie @konfiguratorfelg - jak technicznie rozwiązałeś automatyczne wykrywanie kół na zdjęciu, że to działa tak szybko?
