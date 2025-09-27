Po ataku latarni otrzymała kwiaty i słodycze, za zęby musi zapłacić sama
Minęły 4 miesiące, odkąd latarnia w Nowego Targu spadła na przechodzącą staruszkę. Ugody brak, odszkodowania brak, odpowiedzialnych nie ma. Miasto zdążyło już wymienić część zardzewiałych latarni.arinkao
Komentarze (44)
Tymczasem na poszkodowaną przez miasto babcię nie ma 10k XD Żal. Rozpacz. Rozpadnijmy się już.
Ale jak niedopilnowali i spadla to nagle lampa niczyja, nikt nie jest odpowiedzialny, dziko sobie rosla przy ulicy
PIT płacić i nie pytać!!!!!