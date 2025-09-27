Standardem powinno być cena za jedną sztukę, opakowanie z ceną za kilogram/litr w dolnym rogu a jak chcą robić promocję to powinna być na innej etykiecie. Wtedy będzie czytelnie i jasno a nie k---a idziesz i patrzysz 2+2 to cena za sztuke 5 zł (jebitne 5 zł jakby sugerowało że za wszystko będzie 5 zł) a dopiero jak się przypatrzysz to znajdziesz cenę za 1 sztukę.