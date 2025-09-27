Dramat pracowników Allegro. Muszą wrócić do biur
Według komentarzy w serwisie GoWork.pl Allegro zarządziło powrót do biur na 4 dni w tygodniu, zostawiając możliwość pracy zdalnej raz w tygodniu. Pracownicy w kometarzach nie szczędzą gorzkich słów pod adresem prezesa, a ocena firmy wynosi już 1.8 i wciąż spadawychodze_z_friendzone
Często pracuje 6:30 14:30 i reszte dnia mam dla siebie.
Czasami na callu nie wymagają kamerek normalnie słucham gadam i sobie gotuje odgrzeje etc.
Kawa yerba idzie.
Zawsze w zespole prawie jako jedyny mam zaspa by wziąć
Te powroty do biura to spoko, jak idą za tym pieniądze. Jeśli chcą mnie częściej w biurze, to niech dadzą tyle żebym bez problemu zamieszkał w miejscu pracy.
@CzlowiekzBlizna7: nie do końca logiczne bo ja nadal wolę płacić 3k+ w Krakowie niż mieszkać w powiatowym ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Vistex: ale bzdura
@Vistex: OLX należy do holenderskiego OLX Group