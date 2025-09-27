Dwa dni temu, na glownej, bylo o zjebkach co strzelali do chronionych labedzi, w sadzie powie ze on widzial dzika czy golebia i cyk. Po temacie. Takze dobrze ze liste powiekszaja ale... duzo malych ptakow jest podobnych a do labedzia to nie wiem co poza dzikiem jest podobne. To jest bezkarne i pyszne towarzystwo.