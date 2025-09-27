Koniec polowań na pięć gatunków ptaków!
WTEM! Minister Środowiska podpisała rozporządzenie po prostu wykreślające 5 gatunków ptaków z listy łownych. Bez oglądania się na PSL, bez jakichś targów "ptaki za łosie". Czyli jednak można pokazać myśliwym, że to jednak rząd rządzi. Zakaz polowania na ptaki będzie obowiązywał od początku 2026 r.xpert17
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 30
- Odpowiedz
Komentarze (30)
najlepsze
Wiecie, co wyprawiają "myśliwi"? Stoją kilkadziesiąt metrów od granicy parku narodowego ujście Warty, straszą ptaki i n----------ą do wszystkiego jak leci.
Tak tylko przypomnę, jest wiele ptaków pod ochroną. Jaka jest możliwość odróżnienia kaczki krzyżówki od kaczki chronionej w ciągu tych 2 sekund celowania? No właśnie. To leciał dzik.