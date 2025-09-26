Hity

tygodnia

W nosie mam segregację butelek. Niedługo każą mi pracować w PSZOK
3725
Newsweek próbuje wmówić ludziom, ze pitbull to przytulanka, a gorsze są male psy
2966
Alimenty na dziecko z romansu? W Polsce to możliwe a za uchylanie się więzienie
2394
Skandal podczas polowania. Myśliwi zastrzelili cztery łabędzie objęte ochroną
2359
Polka mistrzynią świata we wspinaczce sportowej na czas
2318

