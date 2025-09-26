Dramat reprezentanta Polski. Całkowicie stracił wzrok
Pomóżmy chłopu, link do zbiórki w powiązanych. W maju przeszedł skomplikowaną operację po tym, jak lekarze wykryli u niego rozległego guza mózgu. Jego stan był krytyczny, ale organizm judoki z Wrocławia podjął walkę. Niestety stracił wzrok.TarasKatana
@tenloginnieistnieje: Różni się. Zastanów się czy prędzej byś pomógł pewnemu Majtczakowi czy profesorowi na uczelni, który uczy ludzi i ma szansę pchnąć rozwój/dobrobyt ludzi do przodu.
Przykładów pewno jesteś sobie w sam w stanie wiele wymyślić.
Ludzie nie są równi sobie - niestety. Jedni są wartościowi i dobrzy, inny mierni lub źli. Skończmy z obłudą, że wszyscy są tacy sami.
@CrytekPL: Technicznie państwo bierze mało kasy w składkach. Jesteśmy w samym ogonie wydatków na służbę zdrowia.
A dwa - co wynika z tekstu, nie wiadomo czy ta terapia w ogóle pomoże. A patrząc na to, że mało się płaci na NFZ, to lepiej leczyć tanie choroby dla wielu osób niż