Art. 51. [Zakłócenie spokoju lub porządku publicznego]

No cóż wystawić na oknie głośniki, puścić jakiś hałas proporcjonalny to tego generowanego na dole i zobaczyć jak będzie.Z drugiej strony jest na to paragraf.To że zgromadzenie jest legalne to nie znaczycie nie można wystawić mandatu za zakłócanie spokoju. Kłania się art 51 kw.