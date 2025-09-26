Aktywiści od miesięcy hałasują pod blokami. Policja jest bezradna.
Bębny, syreny, trąbienie, stroboskopy, kwas masłowy. To już niemal codzienność mieszkańców ulicy Wiejskiej w Warszawie, gdzie protestują aktywiści antyaborcyjni.TJ_Laser
- #
- #
- #
- #
- 39
- Odpowiedz
Komentarze (39)
najlepsze
babochłopy walą ci pod oknem? NIE MOŻNA nic zrobić
potomek rozrzutnika gnoju piłuje swoje e36 w środku miasta? NIE MOŻNA nic zrobić
sąsiad chodzi całą noc po mieszkaniu tupiąc? NIE MOŻNA nic zrobić
uśmiechnięty amstaff biega luzem po placu zabaw? NIE MOŻNA nic zrobić
kotki pieski usrywają piaskownicę? NIE MOŻNA nic zrobić
komendant wali z granatnika w środku budynku? NIE
Z drugiej strony jest na to paragraf.
To że zgromadzenie jest legalne to nie znaczycie nie można wystawić mandatu za zakłócanie spokoju. Kłania się art 51 kw.
Zresztą sami aktywiści to mają założone ochronniki słuchu, ale reszta ma ten hałas znosić i tolerować. xD