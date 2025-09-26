Chcą w Ustce port kosmiczny na miejscu poligonu
Polska potrzebuje własnego portu kosmicznego przekonują twórcy Space Forest, polskiej firmy zajmującej się lotami i badaniami w przestrzeni suborbitalnej. Rakieta Perun, którą stworzyli, już ma za sobą loty na wysokość kilkudziesięciu kilometrów z poligonu w Ustce.WroTaMar
Komentarze (46)
@ukradlem_ksiezyc: Żadnych ulg. Mają normalnie koszty podatkowe tak jak każdy.
Wystarczy nie zmieniać co chwilę prawa (ani też nie robić k---y z logiki zmienianiem interpretacji prawa) i samo się zadzieje. Współpracować z przedsiębiorcami, pomagać im na zasadach współpracy a nie doszukiwać za co można ukarać.
A potem cierpliwie czekać obserwując jak coraz więcej firm będzie funkcjonować.
Ale w sumie do małych rakiet wystarczy duży plac i jakiś las wokół.
@K-S-: ale blisko Jezusa ze Świebodzina. A ponoć wiara czyni cuda, nie to co ta lewacka nauka ( ͡° ͜ʖ ͡°)
virgingalactic z samolotów miał mieć umowę z okęciem ale firma pod młotek idzie