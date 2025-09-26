I jak sie łatwo domyślić sa jeszcze gorsze i bedzie łatwiej sie naciac.
najlepsze
@Erk700: i robią w c---a w Polsce
@renniferlopez2 mnie też dzwi to ich olewactwo po tej informacj co jw napisałam.☝️
NA standardową cenę, promocyjną i wyprzedażową. Więcej nie potrzeba.
I kod/ean produktu, teraz bywa z tym róznie. Czasami nie podają żadnego kodu, innym razem jakiś swój wewnętrzny np w lidlu, ostatecznie nie da się zweryfikować tego.
Ja wiem, nic z tego nie jest winą pracowników. Ale ja ani nie jestem organizacja charytatywna by płacić więcej ani nie jestem
Tfu im na ryj, niech to zdycha
UOKiK powinien w--------ć kary idące w dziesiątki milionów zł a Ustawodawca wprost zakazać takich cenówek. No ale niestety żaden polityk nie ma czasu na dbanie o dobro obywateli.