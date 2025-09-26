Powiedz, powiedz czemu...
Dlaczego zapominamy o rodzinie, która pomogła mu w ucieczce z kraju i utrzymywała go zagranicą przez cały ten czas?
@Polasz: no to może właśnie na te osoby trzecie należy zwrócić uwagę? Bo mnie osobiście mało bulwersuje, że rodzina gościowi pomogła, ale już to że policja go puściła i pozwoliła opuścić kraj i UE powinno u obywateli wywołać co najmniej równie ostre reakcje co ucieczka typa za granicę. Bo policjantom płacimy za łapanie przestępców, a oni mu wręcz ułatwili sprawę.
Bo z tego dużo łatwiej się wybronić, niż ze spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Póki nie nastąpi zmiana w ustawodawstwie prokurator nie ma zbyt wielkiego wyboru.
Nie, nie można postawić kilku zarzutów za ten sam czyn. Poczytaj sobie też co to jest zbieg przepisów i zbieg przestępstw.
@frey0527: oczywiście, że się sumują - to się nazywa kara łączna. Tylko, że suma kar i tak nie moze przekroczyc maksymalnego wymiaru kary za dane przestepstwo. W
Całe szczęście, że mamy inny system nic ten cyrkowy amerykański. Te wyroki w setkach lat g---o znaczą.
Taki tani chwyt pod
Jeśli sędzia sam nie zmieni zarzutów w trakcie procesu, a będzie musiał uniewinnić za te źle postawione to właśnie tak to wygląda. Patrząc na to jak próbują ukręcić łeb sprawie to jeszcze mu za ten areszt odszkodowanie wypłacą.
@xpear: Katastrofa w prawie też ma ściśle określoną definicje i tu jej z całą pewnością nie było.
@xpear: A to akurat policja. Widzę że im dłuższy akapit tworzysz, tym bardziej halucynujesz niczym jakiś AI bot :)
@severh idąc tym tokiem rozumowania, to nie istnieje np. nieumyślne spowodowanie śmierci, bo źle przykręcając doniczkę, mogłem sie upewnić drugi raz, że przykręciłem ją dobrze, bo skoro się nie upewniłem, to dopuszczałem, że na kogoś spadnie i go zabije.