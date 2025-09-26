Służby wezwał właściciel czworonoga po tym jak pies go ugryzł. Mundurowi pojechali pod wskazany adres, gdzie potwierdzili, że agresywny pies może stanowić zagrożenie dla ludzi. Ustalili również, że pies nie był zaszczepiony przeciwko wściekliźnie. Policjanci na właściciela psa nałożyli mandat karny