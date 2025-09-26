Policjanci oraz dwóch weterynarzy interweniowało wobec agresywnego amstaffa
Służby wezwał właściciel czworonoga po tym jak pies go ugryzł. Mundurowi pojechali pod wskazany adres, gdzie potwierdzili, że agresywny pies może stanowić zagrożenie dla ludzi. Ustalili również, że pies nie był zaszczepiony przeciwko wściekliźnie. Policjanci na właściciela psa nałożyli mandat karnyWincyyyyj
Komentarze (26)
Z drugiej strony czy ktoś jest w stanie przetłumaczyć na polski wysrywy tej fundacji? Serio, nie jest łatwo zrozumieć ten bełkot.
Na obserwacje to powinien trafić właściciel. Do Choroszczy. A pies - powinien juz spać jak słodki aniołek.
Tak długo jak problem niebezpiecznych psów dotyczy tylko zwykłych obywateli to polscy politycy nie będą się tym przejmować.
Dopiero by się coś zmieniło jak taki "pimpek" by pogryzł jakiegoś wpływowego polityka lub kogoś z jego rodziny. Problem by roziwązano w tydzień. W ciągu 1-2 dni odpowiednia ustawa przechodzi przez sejm i prezydent podpisuje a pozstałe dni Policja wraz z weterynarzami