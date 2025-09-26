Egipska bransoleta sprzed 3 tyś. lat zniszczona dla 3400 euro
Okazuje się, że bransoletę z Muzeum Kairskiego skradła konserwatorka, pracownica muzeum. Konserwatorka sprzedała artefakt za 3400 euro jubilerowi. Ten następnie przeciął bransoletę na pół i sprzedał złotnikowi, który ją przetopił razem ze złotym złomem.Emerald84
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 46
- Odpowiedz
Komentarze (46)
najlepsze
To mnie utwardziło w przekonaniu, że BARDZO DOBRZE, że angole zabierali te eksponaty do siebie bo większość z nich by była albo rozkradziona albo
Ale przecież od 2012 roku budowali Wielkie Muzeum Kairskie, które miało być otwarte w zeszłym roku, ale zostało to opóźnione
@sylwke3100: nawet nie wiesz ile osób korzysta dalej z chrome, mimo że z miesiąć temu u----ł ublocka xD
@Nooser: Nie u-----o tylko ograniczyło działanie. No ale chyba sobie jakoś poradzili. I to nie dotyczy tylko Chrome ale masy przeglądarek opartych o tym silniku.