Byłem w tym muzeum rok temu. Eksponaty niesamowite, każdy aż ocieka historią. Ale muzeum same w sobie to syf, zniszczony budynek, brak klimatyzacji (albo bardzo słabo działająca), eksponaty wystawione na wandalizm, bez zabezpieczenia, pobazgrane przez idiotów, ogólnie brudno i śmierdzi. Widać że hajs biletów idzie komuś do kieszeni.



To mnie utwardziło w przekonaniu, że BARDZO DOBRZE, że angole zabierali te eksponaty do siebie bo większość z nich by była albo rozkradziona albo Pokaż całość