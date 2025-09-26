Przecież ten tytuł mozna dawać co miesiąc i co miesiąc wywolywać tą sama jalową dyskusje

- ludzie bez mieszkania stwierdza że to napewno przez rynek nieruchomości

- ludzie z niskimi zarobkami powiedzą ze to przez drożyznę

- konserwy powiedzą że to przez upadek moralności i lewactwo

- incele powiedzą ze to przez wstrętne Julki które wola mokebe od nich

- lewacy powiedzą że to przez zakaz aborcji Pokaż całość