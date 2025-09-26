Tak tragicznie jeszcze nie było. Demograficzny alarm w Polsce
W 2024 roku w Polsce urodziło się zaledwie 251,8 tys. dzieci. To najniższy wynik nie tylko od czasów II wojny światowej,ale także od dwóch stuleci. Eksperci alarmują, że sytuacja demograficzna kraju jest coraz bardziej niepokojąca, a liczba urodzeń drastycznie spada niemal w całym kraju.rybak_fischermann
Komentarze (382)
najlepsze
- ludzie bez mieszkania stwierdza że to napewno przez rynek nieruchomości
- ludzie z niskimi zarobkami powiedzą ze to przez drożyznę
- konserwy powiedzą że to przez upadek moralności i lewactwo
- incele powiedzą ze to przez wstrętne Julki które wola mokebe od nich
- lewacy powiedzą że to przez zakaz aborcji
Chyba nie ma w Europie państwa bardziej przychylnego kobietom. Sam wiek emerytalny to kpina.
(późniejesze dziecko paradoksalnie może znaczyć więcej dzieci, bo małżeństwa pohajtane młodo znacznie częściej się rozwodzą)
Każdej samotnej matce z ciemnym maleństem dożywotnia renta i mieszkanie minimum 50m na koszt białego zakolaka!
Deweloperom duże zniżki i zero restrykcji!
A facetom 12h dzień pracy 6 dni w tygodniu za minimalną i bykowe!
Jak się ma za dużo wolnego czasu, to różne głupoty potrafią przyjść do głowy.
Cała cywilizowana Europa albo ma wiek równy, albo do niego dochodzi (głównie dawne demoludy) a w tym naszym podobno patriarchalnym kraju na każdym kroku baby mają nieuzasadnione przywileje. Zawsze mnie bawi jak np. lewacy są zapatrzeni na Skandynawię we wszystkim, ale nie co do wieku emerytalnego ( ͡° ͜ʖ
@Cadfael: wazne jest miec cel w zyciu, nawet jesli to zycie nie ma sensu ( ͡~ ͜ʖ ͡°)
także kapitaliści - ale jak to, prole wakajki a nie dzieci??
@Dawid_Kwlk: Czy ten dobrobyt i kariera jest w Indiach albo Bangladeszu które też nie mają zastępowalności pokoleniowej?